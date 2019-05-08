Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминациюLenta.ru 03:00

Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.
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Власти Волгограда отвергли обвинения в неполноценности школьных обедов для льготников

ТАСС09:00

В Волгоградских школах голодают дети-льготники?

Волга-Каспий10:23

Родители волгоградских школьников заявили о питательной дискриминации

Коммерсантъвчера в 18:03

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Lenta.ru03:00

Власти проверят школьное питание после скандала со «столами для бедных». «Одни едят кашу, а другие — котлеты с гарниром»

URA.Ru00:09

«Коммерсантъ» узнал, в каких регионах льготное питание в школе отличается от платного

Snob.ru00:06

Еду школьников проверят после жалоб на продуктовую дискриминацию

Телеканал 360°03:10
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Общество

Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище

Обновлено в 11:00
Энергетика

Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю

В США за неделю, завершившуюся 3 мая, неожиданно уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 10:55
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Кино

Мадонна заступилась за Майкла Джексона на фоне фильма с обвинениями

Читайте подробнее о фильме: "Биограф Майкла Джексона нашел опровержение обвинений в растлении" "У меня нет менталитета линчующей толпы, поэтому, на мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана", - сказала певица.
Обновлено в 10:43
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Челябинцев предупреждают об экстремальной жаре в День Победы

Завтра, 9 мая, температура воздуха в Челябинске и по области составит около + 30°C и, возможно, даже выше.
Обновлено в 10:14
Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Обновлено в 08:08
Политика

Великобритания предостерегла Иран от несоблюдения обязательств по СВПД

Министр Великобритании по азиатскому и тихоокеанскому регионам Марк Филд предупредил, что в случае невыполнения Ираном обязательств касательно ядерной программы «его ждут последствия».
Обновлено в 09:36
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

КНДР назвала «рутинными учениями» недавние ракетные стрельбы

Центральное телеграфное агентство Кореи в среду, 8 мая, сообщило, что северокорейские власти не только назвали «рутинными военными учениями по обороне» недавние ракетные стрельбы, но и осудили нервную реакцию со стороны западных стран.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Общество

В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск

В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено 06 мая в 07:57
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Общество

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
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