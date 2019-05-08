Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминациюLenta.ru 03:00
Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Обновлено в 09:36
Общество
Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище
Обновлено в 11:00
Энергетика
Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю
В США за неделю, завершившуюся 3 мая, неожиданно уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 10:55
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Кино
Мадонна заступилась за Майкла Джексона на фоне фильма с обвинениями
Читайте подробнее о фильме: "Биограф Майкла Джексона нашел опровержение обвинений в растлении" "У меня нет менталитета линчующей толпы, поэтому, на мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана", - сказала певица.
Обновлено в 10:43
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Челябинцев предупреждают об экстремальной жаре в День Победы
Завтра, 9 мая, температура воздуха в Челябинске и по области составит около + 30°C и, возможно, даже выше.
Обновлено в 10:14
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08
Политика
Великобритания предостерегла Иран от несоблюдения обязательств по СВПД
Министр Великобритании по азиатскому и тихоокеанскому регионам Марк Филд предупредил, что в случае невыполнения Ираном обязательств касательно ядерной программы «его ждут последствия».
Обновлено в 09:36
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
КНДР назвала «рутинными учениями» недавние ракетные стрельбы
Центральное телеграфное агентство Кореи в среду, 8 мая, сообщило, что северокорейские власти не только назвали «рутинными военными учениями по обороне» недавние ракетные стрельбы, но и осудили нервную реакцию со стороны западных стран.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Общество
В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск
В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено 06 мая в 07:57
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Футбол
Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»
Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Кино
Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным
Обновлено в 07:02