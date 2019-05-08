Школьное питание в России проверят на дискриминациюLenta.ru 03:00

Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

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