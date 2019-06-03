Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языкуРоссийская газета 02:59
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников. Из них - 660 тысяч выпускников текущего года.
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«Котлетки с пюрешкой»: выясняем, какую еду школьники могут пронести с собой на ЕГЭ
НГС.Омск31 мая в 01:05
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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц.
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Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
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Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады 2020 года поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года.
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Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
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В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
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