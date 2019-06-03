Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языкуРоссийская газета 02:59

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников. Из них - 660 тысяч выпускников текущего года.
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ЕГЭ по русскому будут сдавать 674 тыс. человек

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