Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языкуРоссийская газета 02:59
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников. Из них - 660 тысяч выпускников текущего года.
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Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
В следующем сообщении Трамп сравнил Хана с «тупым и некомпетентным» мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Политика
Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин
Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 05:22
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Хоккей
Сошников стал игроком «Салавата Юлаева»
Форвард Никита Сошников, права на которого Салават Юлаев получил после обмена со СКА, отдав взамен Владимира Ткачева, подписал двухлетний контракт с уфимской командой.
Обновлено в 05:41
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Обновлено вчера в 12:40
Авто
Toyota Supra стала доступна для заказа в России
Компания Toyota начала прием заказов на возрожденное спортивное купе Supra в России.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Грузовик врезался в отбойник и загорелся под Ростовом
ЧП произошло на трассе М4 «Дон» на посту «Самарское». Около одиннадцати утра грузовик Hyundai врезался в отбойник, после чего загорелся.
Обновлено в 05:21
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Песков назвал закон о Рунете предосторожностью
Россия обязана быть самодостаточной и независимой на всех фронтах в условиях, когда отдельные страны ставят под угрозу соблюдение норм международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50