Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языкуРоссийская газета 02:59

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников. Из них - 660 тысяч выпускников текущего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку под прицелом камер

МИР 2404:48

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

ТАССвчера в 17:02

Школьники сдают самый массовый ЕГЭ

Газета.Ru03:25

Выпускники российских школ сегодня сдают Единый госэкзамен по русскому языку

Эхо Москвы04:04

Российские школьники сдают самый массовый ЕГЭ

Вести.Ruвчера в 23:27

ЕГЭ по русскому будут сдавать 674 тыс. человек

Известия02:34

На Южном Урале 13,5 тыс. выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Доступ1вчера в 01:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

Обновлено в 04:53
Экономика

ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев объяснил необходимость верификации тем, что в случае отсутствия подтверждения адреса электронной почты клиентом, злоумышленник может получить доступ к банковской тайне.
Обновлено в 03:55
Политика

Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Софико Шеварнадзе для телеканала RT.
Обновлено в 05:09
Происшествия

При взрывах в Дзержинске пострадало 116 человек

Обновлено в 04:14
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Здоровье

Заместитель главного врача больницы им. Середавина Ольга Мищенко умерла в отпуске

Обновлено в 04:30
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Гаджеты

Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона

Обновлено в 04:11
Общество

Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Трампа встретят в Великобритании протестами

Обновлено в 02:07
Политика

Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии

Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.
Обновлено в 03:12
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Политика

Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Гаджеты

Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц

Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом

Неизвестный пытался проникнуть на закрытую площадку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Единоборства

Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов

Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.
Обновлено вчера в 03:12
Политика

В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 03:49
Футбол

Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов

На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на «Голосе»

Ранее Лоза потребовал от Алсу отдать полученный за "Голос" миллион.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть

Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.
Обновлено в 05:02
Политика

Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области

Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Технологии

Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное