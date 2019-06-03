Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языкуРоссийская газета 02:59
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников. Из них - 660 тысяч выпускников текущего года.
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Авто
Обновленный Nissan X-Trail вызвал ажиотажный спрос
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео
Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Кабмин поддержал проект о запрете курения кальянов и вейпов в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, распространяющий антитабачные ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны.
Обновлено в 04:30
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Индии пропал с радаров военный самолет
Два самолета ВВС Индии направлены на поиски военно-транспортного Ан-32, пропавшего с радаров на северо-востоке страны.
Обновлено в 06:51
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала архивное фото самой первой фотосессии
Известная актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем аккаунте Instagram архивное фото с первой в своей жизни фотосессии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»
Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
Обновлено в 06:44
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 кубометров воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в б моассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Авто
Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq
Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
Лавров и глава МИД Колумбии обсудят в Москве ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня проведет переговоры с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо, который будет находится в российской столице с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Мэр Харькова: бюст Жукова вернется на место в ближайшее время
Обновлено вчера в 09:58
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Футбол
Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Наука
За асимптотическую безопасность придется заплатить неабелевым взаимодействием
Британские физики-теоретики доказали, что асимптотически безопасную квантовую теорию поля невозможно построить, не прибегая к неабелевым калибровочным полям.
Обновлено 31 мая в 08:55