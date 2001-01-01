Общество
Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмыREGNUM вчера в 22:04
Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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