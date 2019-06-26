Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭГазета.Ru вчера в 20:54

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом сообщает газета "Известия".
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Экзаменационный запрос: на ЕГЭ разрешат поиск в интернете

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ).
Известиявчера в 17:02

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Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

URA.Ruвчера в 19:33

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Интерфаксвчера в 19:13

СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

RT на русскомвчера в 21:18

«Известия»: на ЕГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить поиск информации в интернете

ТАССвчера в 20:13

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

Известиявчера в 19:14

СМИ: на ЕГЭ хотят разрешить пользоваться интернетом

Телеканал 360°вчера в 19:58

На ЕГЭ обещают разрешить пользоваться интернетом

Газета.Ru03:03
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