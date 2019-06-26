Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭГазета.Ru вчера в 20:54

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ).

с чего всё началось

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом сообщает газета "Известия".

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