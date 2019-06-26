Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭГазета.Ru вчера в 20:54
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом сообщает газета "Известия".
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с чего всё началось
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ).Известиявчера в 17:02
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Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
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