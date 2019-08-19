Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьиРБК 10:00

Что касается подростка, то его похоронят отдельно от родственников, на кладбище в Карсунском районе. Тела пятерых человек были обнаружены в частном доме в Патрикеево утром 18 августа. Тело подростка нашли недалеко от дома, возле вышки сотовой связи.
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с чего всё началось

Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью

Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка. Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой.
РИА Новости07:42

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У властей Ульяновска нет подтверждений об игровой зависимости у подозреваемого в убийстве

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Московский Комсомолец07:58

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РЕН ТВ07:21

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Газета.Ru08:24

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Известия06:22

Убитую в Патрикееве семью похоронят 20 августа в другом селе

RT на русском07:34

Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью

РИА Новости07:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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