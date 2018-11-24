Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

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