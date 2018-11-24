Происшествия

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Интерфакс
05:47

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Интерфакс05:47

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На Урале школьник застрелил сверстника

РБК08:59

В Свердловской области один школьник застрелил другого из ружья

RT на русском06:55

В Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья

ТАСС05:52

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Интерфакс05:47

На Урале школьник застрелил сверстника из-за шутки

РИА Новости05:27

«Мальчики играли, что-то пошло не так». Жители уральского поселка рассказали, как погиб школьник

URA.Ru06:11

В Верхней Синячихе школьник застрелил своего друга из ружья

Екатеринбург Онлайн02:45
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия

В Париже в ходе акции протеста задержали восемь человек

Обновлено в 09:34
Происшествия

Адвокат дознавателя прокомментировала изнасилование в Уфе

Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Волгоградской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 09:33
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кирове возросло до 10

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Кирове, по последним данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела

Полиция в Омске возбудила три уголовных дела после того, как 26-летний житель города поджег входную дверь здания администрации города.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Суд в Приморье арестовал 90 белух и 11 косаток

Суд Приморского края наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Мытная в центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Ярославле завели дело против сбившего пешеходов водителя

Обновлено в 08:39
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех девушек

Обновлено в 09:26
Происшествия

В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Москве ребенка эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе

Санитарный вертолет Московского авиационного центра совершил посадку на Киевском шоссе для эвакуации ребенка в больницу после ДТП, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что пострадавшие спровоцировали футболиста

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что её подзащитного и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева спровоцировали на противоправные действия.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Взрыв на машиностроительном заводе в Китае унес жизни двух человек

На машиностроительном заводе в уезде Дунфэн провинции Цзилинь в результате взрыва погибли два человека, еще не менее 24 получили ранения.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Портлендскую тиару украли из британского поместья Уэлбек

Обновлено в 08:36
Происшествия

Станцию метро «Чернышевская» закрывали на проверку

В субботу днём в Петербурге закрывали на вход и выход станцию метро «Чернышевская».
Обновлено в 08:26
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Посёлок городского типа, расположенный в Муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области России. Важный промышленный, культурный и религиозный центр Урала и России. Один из крупнейших посёлков области. По размерам, населению, промышленному развитию и социальной инфраструктуре равен небольшому городу.
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