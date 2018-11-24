Происшествия
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на УралеИнтерфакс05:47
Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Интерфакс05:47
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Происшествия
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Происшествия
Адвокат дознавателя прокомментировала изнасилование в Уфе
Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
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В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела
Полиция в Омске возбудила три уголовных дела после того, как 26-летний житель города поджег входную дверь здания администрации города.
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Происшествия
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Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Мытная в центре Москвы.
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Происшествия
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В Москве ребенка эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе
Санитарный вертолет Московского авиационного центра совершил посадку на Киевском шоссе для эвакуации ребенка в больницу после ДТП, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.
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Происшествия
Адвокат Кокорина считает, что пострадавшие спровоцировали футболиста
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Происшествия
Взрыв на машиностроительном заводе в Китае унес жизни двух человек
На машиностроительном заводе в уезде Дунфэн провинции Цзилинь в результате взрыва погибли два человека, еще не менее 24 получили ранения.
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Происшествия
Портлендскую тиару украли из британского поместья Уэлбек
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Происшествия
Станцию метро «Чернышевская» закрывали на проверку
В субботу днём в Петербурге закрывали на вход и выход станцию метро «Чернышевская».
Обновлено в 08:26