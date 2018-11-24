Происшествия

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Интерфакс
05:47

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Интерфакс05:47

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На Урале школьник застрелил сверстника

РБК08:59

В Свердловской области один школьник застрелил другого из ружья

RT на русском06:55

В Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья

ТАСС05:52

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Интерфакс05:47

На Урале школьник застрелил сверстника из-за шутки

РИА Новости05:27

«Мальчики играли, что-то пошло не так». Жители уральского поселка рассказали, как погиб школьник

URA.Ru06:11

В Верхней Синячихе школьник застрелил своего друга из ружья

Екатеринбург Онлайн02:45
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Происшествия

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам за контрабанду наркотиков

Гражданку России Галину Николаенко во Вьетнаме приговорили к 18 годам тюрьмы за распространение наркотиков, сообщает газета Thanh Nien, а также Vietnam moi.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Орлом

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen, фуры и автобуса на трассе Орел - Тамбов.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Водитель насмерть сбил ребенка в Кирове

Водитель "ВАЗ-21014" сбил женщину и ее 10-летнего ребенка, дочь.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Под Волгоградом найдено тело второго погибшего при пожаре ребенка

Обновлено в 12:31
Происшествия

В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Отчим признался в совращении падчерицы и ее подружек

С декабря 2016 года мужчина развращал свою падчерицу и ее двух подружек.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на заводе

Обновлено в 13:35
Происшествия

95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить

Немецкая прокуратура обвинила 95-летнего жителя Берлина в причастности к гибели десятков тысяч узников концентрационного лагеря Маутхаузен.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Суд в Приморье арестовал незаконно выловленных косаток и белух

В Приморском крае суд арестовал на белух и косаток, находящихся в вольерах бухты Средней.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции

Неизвестный мужчина рано утром в субботу проник на территорию сербского посольства в греческих Афинах, перескочил ограду и взломал двери консульского отделения.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Сан-Франциско паром с пассажирами протаранил причал

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела

Полиция в Омске возбудила три уголовных дела после того, как 26-летний житель города поджег входную дверь здания администрации города.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Гулявшую по путям девушку в Петербурге переехал трамвай

Трамвай, который шел от Благодатной улице к Кузнецовскому проспекту, сбил 21-летнюю девушку, которая шла по выделенным трамвайным путям во встречном направлении.
Обновлено в 13:48
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