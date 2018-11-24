Происшествия
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на УралеИнтерфакс05:47
Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Интерфакс05:47
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Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам за контрабанду наркотиков
Гражданку России Галину Николаенко во Вьетнаме приговорили к 18 годам тюрьмы за распространение наркотиков, сообщает газета Thanh Nien, а также Vietnam moi.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Орлом
Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen, фуры и автобуса на трассе Орел - Тамбов.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Водитель насмерть сбил ребенка в Кирове
Водитель "ВАЗ-21014" сбил женщину и ее 10-летнего ребенка, дочь.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Под Волгоградом найдено тело второго погибшего при пожаре ребенка
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Отчим признался в совращении падчерицы и ее подружек
С декабря 2016 года мужчина развращал свою падчерицу и ее двух подружек.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на заводе
Обновлено в 13:35
Происшествия
95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить
Немецкая прокуратура обвинила 95-летнего жителя Берлина в причастности к гибели десятков тысяч узников концентрационного лагеря Маутхаузен.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Суд в Приморье арестовал незаконно выловленных косаток и белух
В Приморском крае суд арестовал на белух и косаток, находящихся в вольерах бухты Средней.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции
Неизвестный мужчина рано утром в субботу проник на территорию сербского посольства в греческих Афинах, перескочил ограду и взломал двери консульского отделения.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Сан-Франциско паром с пассажирами протаранил причал
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела
Полиция в Омске возбудила три уголовных дела после того, как 26-летний житель города поджег входную дверь здания администрации города.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Гулявшую по путям девушку в Петербурге переехал трамвай
Трамвай, который шел от Благодатной улице к Кузнецовскому проспекту, сбил 21-летнюю девушку, которая шла по выделенным трамвайным путям во встречном направлении.
Обновлено в 13:48