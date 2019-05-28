Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской областиBFM.ru 04:30

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
ТАСС04:12

Подробнее о событии

Раненную ледорубом девочку доставят в Саратов на самолете

РИА Новости08:48

Нападение в школе. Самолет с пострадавшей девочкой приземлился в Саратове

Взгляд-инфо10:30

Эксперт: мотивом нападения на школьницу в Вольске могло стать желание обрести известность

ТАСС11:25

Нападение подростка на девочку в школе Вольского района. Чиновник рассказал подробности инцидента и дал характеристику семье мальчика

Версия-Саратов06:11

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Интерфакс05:34

Нападение на школу в Вольске. Санавиация доставит пострадавшую девочку в Саратов

Четвертая Власть07:58

Ученица школы в Вольске рассказала подробности нападения

Говорит Москва06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели

Обновлено в 03:25
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Футбол

«Динамо» проведет сборы в Австрии

"Динамо" определилось с планами на летнее межсезонье. Главная команда проведет два сбора в Австрии (11 - 22 июня и 25 июня - 6 июля).
Обновлено в 05:48
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Футбол

Чалов признан лучшим игроком мая в РПЛ

Обновлено в 14:47
Здоровье

Врачи определили, когда детям лучше начинать заниматься спортом

Педиатры из Италии определили, в каком возрасте детям оптимально начинать заниматься спортом.
Обновлено в 12:45
Политика

Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 12:29
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Общество

Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами

Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.
Обновлено в 12:08
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Наука

Почему так важно принимать аспирин пациентам после перенесения инсульта

Многие врачи считали, что препараты, в состав которых входят аспирин и клопидогрел, могут привести к другой форме кровоизлияния, такой как геморрагический инсульт.
Обновлено 26 мая в 10:37
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Хоккей

Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

На стеклянном мосту в Киеве появились новые трещины

Уже третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в Киеве.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков на населенный пункт в Хаме

Обновлено в 15:23
Экономика

Альянс с участием ТМК назначили подрядчиком газопровода через Болгарию

Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» изменил свое решение относительно результатов тендера на расширение своей национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии в рамках проекта «Турецкий поток» и назначил нового подрядчика — консорциум Consortium Gas Development and Expansion in Bulgaria с участием российской ТМК.
Обновлено в 11:58
Общество

Температура выше нормы ожидается по всей России летом

Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное