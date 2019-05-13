Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложникиGazeta.SPb 05:41
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет. Ученик 10-го класса прошел на территорию гимназии с пневматическим пистолетом.
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Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
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Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
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"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
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Речь идёт о гаджете в стиле ридеров Kindle. Новинка получит монохромный экран на основе электронной бумаги E Ink.
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Музыка
В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»
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Хоккей
Сборная России открыла счет в матче против Чехии на ЧМ-2019
Сборная России забросила первую шайбу в ворота соперников из Чехии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею-2019.
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Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено в 13:19
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд руб
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Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
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Хоккей
Милош Ржига: «Не видел, чтобы сборная России до матча с нами действовала настолько дисциплинированно»
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига высказался о поражении от России (0:3) в матче групповой стадии ЧМ-2019.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже
В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
Обновлено в 12:39
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Авто
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Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
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Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
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Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Вылет SSJ 100 из Новосибирска отложили на восемь часов
Авиакомпания «Азимут» отложила вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) из Новосибирска в Ростов-на-Дону на восемь часов, заявил «РИА Новости» представитель новосибирского аэропорта Толмачево.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Эшли Грэм показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Эшли Грэм отпраздновала День Матери в Мексике, отдыхая от рабочих будней со своей мамой Линдой.
Обновлено в 05:58
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Музыка
Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»
Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».
Обновлено в 11:45