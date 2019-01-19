Школьник проник в самолет ПутинаLenta.ru 19:59

с чего всё началось

Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов поделился итогами посещения самолета президента России Владимира Путина Ил-96. Об этом подросток рассказал РИА Новости. Каипкулов опубликовал репортаж с президентского самолета на YouTube-канале в субботу, 19 января.

Общество Общество МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан о сильных ливнях и снегопадах в центральной и северо-восточной частях США, из-за которых отменено более тысячи авиарейсов.

Авто Авто Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.

Космос Космос Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Общество Общество Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу Померанский шпиц по кличке Бу, которого миллионы пользователей соцсети Facebook считали самым симпатичным псом в мире, умер в субботу в США.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 70 человек По меньшей мере 73 человека погибли в результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго.

Происшествия Происшествия Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток

Происшествия Происшествия На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.

Спорт Спорт Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.

Происшествия Происшествия В США из-за снегопадов погибли три человека В США жертвами снегопадов стали три человека. Двое погибли в штате Висконсин: их машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Общество Общество Астрономы рассказали, как будет проходить полное лунное затмение

Общество Общество Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

Происшествия Происшествия Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.

Кино Кино «Броненосец Потемкин» возглавил топ-10 популярных на Западе фильмов Самым титулованным отечественным фильмом посчитали «Броненосец Потёмкин». Он был выпущен на экраны в 1926 году.

Авто Авто Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.

Происшествия Происшествия AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.

Общество Общество В Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Гаджеты Гаджеты Samsung оснастит Galaxy S10+ аккумулятором на 4000 мАч Ранее в сети появилась информация, что Samsung Galaxy S10+ оснастят двойной камерой, одна из которых получит широкоугольный объектив.

Политика Политика Школьник проник в самолет Путина Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов поделился итогами посещения самолета президента России Владимира Путина Ил-96.

Политика Политика Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.

Происшествия Происшествия В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».

Происшествия Происшествия Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Происшествия Происшествия Не менее 22 человек погибли при столкновении автобусов в Боливии Не менее 22 человек погибли, более 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Боливии в субботу, 19 января.

Интернет Интернет Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Происшествия Происшествия СК проверяет законность охоты чиновников на медведя Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook «Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.

Общество Общество Скончался самый богатый житель Филиппин

Авто Авто Продажи Haval в 2018 году в России увеличились на 70% Всего за 12 месяцев прошлого года, на территории России было реализовано 3 213 моделей китайского бренда Haval, это на 70% больше аналогичного показателя годичной давности.

Общество Общество Депутат Госдумы посетил концерт «Гопоты» и выслушал песню про себя Депутат Госдумы Виталий Милонов пришел на концерт группы «Гопота».

Политика Политика Трамп предложил план по завершению шатдауна Дональд Трамп предложил свой план по разрешению бюджетного кризиса, так называемого шатдауна.