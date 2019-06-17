Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойРИА Новости вчера в 13:14
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Читать в источнике
Оценить455
Подробнее о событии
Показать все источники
Комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильными» ручками
RT на русскомвчера в 16:16
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств
Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин
Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:35
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив
13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова
По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Крытый манеж и стадион: как преобразится гребной канал в Ростове
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Renault анонсировала дебют нового кроссовера Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено вчера в 05:38
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено 16 июня в 14:54
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено вчера в 03:07
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Кино
У «Голодных игр» появится приквел
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Футбол
«Динамо» активно начало трансферную кампанию и хочет в Лигу Европы. Но специалисты не верят, что клубу это удастся
Клуб активно начал трансферную кампанию, купив, по данным transfermarkt, за 1,2 млн евро универсального защитника Заурбека Плиева у «Ахмата», левого защитника Игоря Калинина у «Рубина» за 500 тыс. евро и польского атакующего полузащитника Себастьяна Шиманьски у «Легии».
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав
В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено вчера в 06:55
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp
Пользователи в ряде стран мира сообщили о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07