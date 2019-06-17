Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойРИА Новости вчера в 13:14

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ

Lenta.ruвчера в 22:43

Работы по ЕГЭ, написанные «неправильной» ручкой, все-таки оценят

Вести.Ruвчера в 15:10

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

РИА Новостивчера в 13:14

Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены

Российская газетавчера в 13:30

Вокруг ноля баллов на ЕГЭ в Астрахани разгорелся скандал

Астраханские новостивчера в 08:50

Комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильными» ручками

RT на русскомвчера в 16:16

Директор заступилась за школьника в инциденте с ручкой на ЕГЭ

Газета.Ruвчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Политика

Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств

Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин

Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:35
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив

13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Крытый манеж и стадион: как преобразится гребной канал в Ростове

Обновлено вчера в 11:10
Авто

Renault анонсировала дебют нового кроссовера Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено вчера в 05:38
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено 16 июня в 14:54
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено вчера в 03:07
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Общество

Элтон Джон встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Кино

У «Голодных игр» появится приквел

Обновлено вчера в 17:13
Футбол

Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»

Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Футбол

«Динамо» активно начало трансферную кампанию и хочет в Лигу Европы. Но специалисты не верят, что клубу это удастся

Клуб активно начал трансферную кампанию, купив, по данным transfermarkt, за 1,2 млн евро универсального защитника Заурбека Плиева у «Ахмата», левого защитника Игоря Калинина у «Рубина» за 500 тыс. евро и польского атакующего полузащитника Себастьяна Шиманьски у «Легии».
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав

В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено вчера в 06:55
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Пользователи в ряде стран мира сообщили о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное