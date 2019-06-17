Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойРИА Новости 13:14
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Алексей Гуськов рассказал об отношениях с Судзиловской и Успенской
В беседе с Борисом Корчевниковым Алексей рассказал о личных драмах, вспомнив о причинах развода с первой женой, а также прокомментировав постоянные слухи о романах с известными женщинами.
Обновлено в 11:22
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Театры
Фестиваль SOLO представит строителлинг-спектакль об Анне Карениной
На XII Московском международном фестивале моноспектаклей SOLO представят спектакль Марины Васильевой и Алексея Розина «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Коренина».
Обновлено в 16:15
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Огненная лавина: «Град» накрыл позиции террористов в Идлибе
В Сирии правительственные войска накрыли позиции террористов 122-мм реактивными снарядами.
Обновлено в 09:11
Экономика
России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек
Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер
Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Интернет
Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email
Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Футбол
Коутиньо не перейдёт в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»
Обновлено в 11:44
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
ВКС России получили современные истребители МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Здоровье
Любимов открыл ФАП в Старожилове
Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
Обновлено в 09:28
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Общество
Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ряда социальных выплат
Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 12:04
Политика
Умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков
В возрасте 93 лет умер генерал армии, бывший первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Космос
Астрономы выбрали лучшие места для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе
Астрономы выбирают варианты для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе.
Обновлено в 03:24
Политика
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53