Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойРИА Новости 13:14

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Работы по ЕГЭ, написанные «неправильной» ручкой, все-таки оценят

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
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Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
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Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
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Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

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