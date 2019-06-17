Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойРИА Новости 13:14
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Происшествия
В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе
Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд.
Обновлено в 17:33
Музыка
Николай Басков выпустил новую песню на стихи Михаила Гуцериева
В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.
Обновлено в 09:56
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Украина опровергла приближение своих войск к Донецку
О появлении военных в серой зоне возле Донецка сообщалось 12 июня, когда официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил о перемещении войск в эфире радиостанции «Армия FM».
Обновлено в 12:56
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Экономика
Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы
Минэнерго в целом поддерживает предложение компании «Россети» об ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей, сообщили в министерстве.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова
Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
Обновлено в 07:48
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Онищенко оценил статистику заболеваемости раком в России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил статистику Министерства здравоохранения по распространённости заболеваемости раком в стране.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Муж королевы пытался отговорить принца Гарри от брака с Меган Маркл
Муж королевы Елизаветы II принц Филипп, по некоторым предположениям, пытался отговорить своего внука принца Гарри от брака с американской актрисой Меган Маркл.
Обновлено в 08:15
Культура
Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом
Певица призналась, что в то время Тальков ей очень нравился.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Политика
Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат
Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг".
Обновлено в 17:23
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Технологии
«Билайн» предложил абонентам «Гиги за мозги»
«Билайн» предложил пользователям получить мобильный трафик за ежедневное чтение книг, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 11:02
Политика
Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона
Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:32