Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭRT на русском вчера в 08:45
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому. Его работу не удалось отсканировать и проверить.
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с чего всё началось
Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.Телеканал 360°01:28
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Комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильными» ручками
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