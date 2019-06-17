Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭRT на русском вчера в 08:45

Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.

с чего всё началось

Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому. Его работу не удалось отсканировать и проверить.

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