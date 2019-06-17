Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойРИА Новости 13:14

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
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