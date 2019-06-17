Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойГазета.Ru 09:29

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru". Уточняется, что его работа по математике не прошла скан из-за гелевой ручки и не была засчитана экспертной комиссией.

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

Интернет В телеграме появился бот, который узнает пароли по адресу электронной почты В мессенджере Telegram появился бот MailSearchBot, который позволяет узнать пароли по адресу электронной почты.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Армия и оружие Су-27 перехватили бомбардировщики США у границы России Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границе России со стороны Балтийского и Черного морей, сообщает Национальный центр управления обороной РФ в понедельник, 17 июня.

Политика Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.

Политика Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Экономика Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».

Хоккей Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком» Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.

Происшествия В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Общество Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.

Происшествия Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.

Здоровье Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.

Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".

Авто АвтоВАЗ изменил цветовую палитру Lada Vesta Sport АвтоВАЗ, как обнаружили эксперты, не афишируя, вернул в цветовую палитру Lada Vesta Sport два цвета.

Политика Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.

Армия и оружие На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.