Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойГазета.Ru 09:29
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru". Уточняется, что его работа по математике не прошла скан из-за гелевой ручки и не была засчитана экспертной комиссией.
Читать в источнике
Оценить354
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Интернет
В телеграме появился бот, который узнает пароли по адресу электронной почты
В мессенджере Telegram появился бот MailSearchBot, который позволяет узнать пароли по адресу электронной почты.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T официально представлен в России
Обновлено в 12:45
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США у границы России
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границе России со стороны Балтийского и Черного морей, сообщает Национальный центр управления обороной РФ в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 13:56
Политика
Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы
На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:33
Культура
Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество
Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году
Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Авто
АвтоВАЗ изменил цветовую палитру Lada Vesta Sport
АвтоВАЗ, как обнаружили эксперты, не афишируя, вернул в цветовую палитру Lada Vesta Sport два цвета.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады
Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством
Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12