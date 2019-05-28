Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской областиBFM.ru 04:30

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
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Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

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