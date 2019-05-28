Происшествия
Школьник напал на девочку с топором в Саратовской областиBFM.ru 04:30
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.ТАСС04:12
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Нападение на школу в Вольске. Санавиация доставит пострадавшую девочку в Саратов
Четвертая Власть07:58
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Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт
Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.
Обновлено в 12:45
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Кино
Появился тизер финального сезона «Джессики Джонс»
Обновлено в 12:24
Авто
Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Музыка
Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении
Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу
Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46
Хоккей
В КХЛ появится «умная» хоккейная форма
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.
Обновлено в 12:58
Общество
Навальный выпустил расследование о ростовском губернаторе Голубеве
Расследование провели активисты ростовского отделения штаба Алексея Навального.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Вслед за тещей принца Гарри от Меган Маркл сбежала и няня
По информации СМИ, как и теперь няня Арчи, теща принца Гарри не выдержала давления со стороны Меган Маркл.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18