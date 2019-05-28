Школьник напал на девочку с топором в Саратовской областиBFM.ru 04:30

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

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