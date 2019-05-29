Происшествия
В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьницаВести.Ru 08:56
В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса. Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, что уже по внешнему виду школьницы было понятно, что ей нездоровится.
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Житель Чувашии: «Преступников так не охраняют, как выпускников на экзаменах»
PRO Город Чебоксары10:37
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Общество
Белоруссия запретила ввоз российских конфет
Как сообщает «Лидская газета» со ссылкой на представителя белорусского Госстандарта, в конфетах нашли кишечную палочку.
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Экономика
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Apple получила патент на складной экран
Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.
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Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
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Происшествия
Фанаты «Челси» и «Арсенала» подрались в Баку
Британские болельщики футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» 28 мая устроили драку в центре Баку, где 29 мая пройдёт финал Лиги Европы.
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Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку
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В России предложили запретить псевдопивные напитки
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Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
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Обновлено в 06:14
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса
Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась
Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
Обновлено в 10:28
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Xiaomi представила первый флагман марки Redmi — K20 Pro
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
«Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью
На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.
Обновлено в 10:30
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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Изменились правила обязательного медицинского страхования для россиян
С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
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Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Кино
Международный кинофестиваль «КиноБарс» завтра стартует во Владикавказе
Во Владикавказе с 30 мая по 2 июня пройдет Международный кинофестиваль «КиноБарс».
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Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
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Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
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Футбол
«Аталанта» согласовала новый контракт с Гасперини
По данным источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года.
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Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
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Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
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Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15