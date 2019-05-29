Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в ЧебоксарахРИА Новости 08:29
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии. В ведомстве отметили, что когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.
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Житель Чувашии: «Преступников так не охраняют, как выпускников на экзаменах»
PRO Город Чебоксары10:37
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Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум
Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Футбол
Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду
Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиения
Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм.
Обновлено в 13:27
Здоровье
Диетолог раскритиковала новый метод борьбы с «пивным животом»
Эксперт объяснила, что физические упражнение не помогут быстро избавиться от жировых отложений на животе.
Обновлено в 13:11
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
США могут прекратить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено в 00:38
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона рублей на пластику
Обновлено в 17:00
Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Обновлено в 16:49
Политика
Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом 29 мая сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 08:59
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29