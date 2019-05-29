Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в ЧебоксарахРИА Новости 08:29

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии. В ведомстве отметили, что когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.
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Идти уже не могла, в класс несли на руках: Скончавшаяся на ЕГЭ девочка рисковала ради спасения жизней - СМИ

Царьград15:01

Умершая во время ЕГЭ в Чебоксарах выпускница мечтала стать врачом

ФАН11:26

В Чувашии во время сдачи ЕГЭ умерла одиннадцатиклассница

Грани08:23

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

РИА Новости08:29

При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница

REGNUM08:22

Житель Чувашии: «Преступников так не охраняют, как выпускников на экзаменах»

PRO Город Чебоксары10:37

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

ТАСС09:05
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Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум

Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Игры

Создатели Pokemon Go выпустят приложение для здорового сна игроков

Обновлено в 12:00
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Авто

Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Обновлено в 15:44
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Происшествия

Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиения

Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 17:17
Здоровье

Диетолог раскритиковала новый метод борьбы с «пивным животом»

Эксперт объяснила, что физические упражнение не помогут быстро избавиться от жировых отложений на животе.
Обновлено в 13:11
Авто

Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson

Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

США могут прекратить обучение турецких пилотов на F-35

Обновлено в 00:38
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона рублей на пластику

Обновлено в 17:00
Футбол

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Обновлено в 16:49
Политика

Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом 29 мая сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 08:59
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
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