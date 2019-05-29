Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в ЧебоксарахРИА Новости 08:29

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии. В ведомстве отметили, что когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.
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Идти уже не могла, в класс несли на руках: Скончавшаяся на ЕГЭ девочка рисковала ради спасения жизней - СМИ

Царьград15:01

Житель Чувашии: «Преступников так не охраняют, как выпускников на экзаменах»

PRO Город Чебоксары10:37

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

ТАСС09:05

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

РИА Новости08:29

При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница

REGNUM08:22

Школьница умерла на ЕГЭ: психологи рассказали, как избежать волнения на экзамене

Московский Комсомолец12:50

Минздрав Чувашии прокомментировал смерть школьницы во время ЕГЭ

Правда ПФО08:16
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Происшествия

В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель

Обновлено в 12:40
Кино

Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях

Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
Обновлено в 12:10
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Участница «Холостяка» с Кридом поведала о быстром обогащении после проекта

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

Обновлено в 09:39
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Кино

Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»

Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Обновлено в 10:08
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Политика

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Общество

Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации

Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.
Обновлено в 15:41
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Общество

Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Музыка

Егор Крид выпустил первый клип вне лейбла Black Star

Российский певец Егор Крид (Булаткин) выпустил первый клип вне лейбла Black Star, в котором он заявил, что устал от чёрного пиара.
Обновлено в 14:32
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста главы амурского Минздрава

Андрей Субботин уходит с должности главы амурского Минздрава.
Обновлено в 01:13
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Обновлено в 03:25
Транспорт

Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Обновлено в 16:14
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной стали

Обновлено в 14:33
Игры

В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania

Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
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