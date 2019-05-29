Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в ЧебоксарахРИА Новости 08:29
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии. В ведомстве отметили, что когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится.
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Школьница умерла на ЕГЭ: психологи рассказали, как избежать волнения на экзамене
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Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
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Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях
Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
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Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
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Шоу-бизнес
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Дарина Эрвин — 37-летняя жена продюсера Александра Цекало — опубликовала в социальных сетях короткое видео с мужем.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Adata выходит на рынок блоков питания с серией XPG Core Reactor
Дебютная серия XPG Core Reactor включает модели мощностью 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт, оснащенные модульными кабельными системами и имеющими сертификаты 80 Plus Gold.
Обновлено вчера в 17:41
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В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
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Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
По представленным шпионским снимкам не составит труда рассмотреть множество похожих черт, напоминающих актуальную модификацию кроссовера Honda CR-V, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
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Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Театры
Скончался главный дирижёр новосибирского театра «Глобус»
В Новосибирске на 78 году жизни скончался Алексей Людмилин – заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».
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Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
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На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
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