Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭГазета.Ru 10:03
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информационной политики региона. Как отмечается, девушка сдавала экзамены по русскому языку, математике профильного уровня, информатике, а также физике.
Читать в источнике
Оценить307
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
Куба поддержала Иран в конфликте с США
Власти Кубы выразили свою поддержку Ирану в конфликте с США, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес.
Обновлено в 16:36
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»
По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Обновлено в 08:20
Наука
Успехи «Успехов» и другие «Известия»
В отчете рассчитаны классический двухлетний импакт-фактор журнала (отношение числа цитирований, полученных в отчетном году статьями журнала, которые вышли за два предыдущих года, к числу этих статей), пятилетний импакт-фактор, импакт-фактор без учета самоцитирования, показатели оперативности цитирования и другие.
Обновлено 22 июня в 03:13
Политика
Мэй назвала плюс членства России в Совете Европы
Глава британского правительства Тереза Мэй высказала свое отношение к возможности возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
Россияне считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
67% респондентов считают, что молодежь является наиболее общительной, 60% называют ее спортивной, 82% — ориентированной на материальные ценности.
Обновлено в 21:07
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку на постере «Человека-паука»
Актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнитель роли Ника Фьюри в фильмах Marvel, нашел ошибку на одном из постеров фильма "Человек-паук: Вдали от дома".
Обновлено в 20:05
Общество
Россияне стали больше ностальгировать о Советском Союзе
Согласно результатам исследования, россияне стали заметно чаще называть среди основных характеристик ушедшей страны положительные черты.
Обновлено в 04:38
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Путешествия
Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию
Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма.
Обновлено в 09:26
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Общество
В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол
В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол.
Обновлено в 18:19
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Общество
Россияне признались в несбывшихся детских мечтах
Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении.
Обновлено в 20:30
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Общество
Названы самые зависимые от наркотиков регионы России
Самыми независимыми от наркотиков являются регионы – Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 05:56
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Космос
Американцы впервые запустили электрический самолет X-57 Maxwell
Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA провело испытания прототипа самолёта X-57 Maxwell, полностью работающего на электричестве.
Обновлено в 06:36
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок
Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных винтовок отечественного производства ORSIS Т-5000.
Обновлено в 03:40