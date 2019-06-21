Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭГазета.Ru 10:03
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информационной политики региона. Как отмечается, девушка сдавала экзамены по русскому языку, математике профильного уровня, информатике, а также физике.
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Победитель Всероссийской олимпиады школьников из Чехова сдал ЕГЭ на 100 баллов
Чехов Вид22 июня в 03:26
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