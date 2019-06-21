Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭГазета.Ru 10:03
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информационной политики региона. Как отмечается, девушка сдавала экзамены по русскому языку, математике профильного уровня, информатике, а также физике.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Политика
Россия назвала условия транзита газа через Украину
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
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Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Чкаловском проспекте обрушился балкон
Сегодня, 24 июня, в Петроградский районе обрушился балкон.
Обновлено в 12:13
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Наука
Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое
Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Технологии
МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда
Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено в 12:44
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
В Кремле назвали условия для снятия ограничений в отношении Грузии
Отмена ограничений на полёты авиакомпаний России в Грузию произойдёт, когда ситуация в стране перестанет носить антироссийский характер.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Авто
На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP
Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Космос
NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено 22 июня в 14:40
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Корабли Северного флота зашли в Гавану
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Названа точная дата анонса новых смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi разместила в соцсетях тизер, на котором раскрыла дату анонса новых смартфонов, созданных в сотрудничестве с поглощенной Meitu.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Общество
Беглов осмотрел особняк Бремме в Петербурге
Обновлено в 07:37
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23