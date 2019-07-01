Бывший защитник "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Роман Шишкин рассказал, что к нему проявляет интерес новичок РПЛ "Сочи" .

Шишкин рассказал об интересе со стороны «Сочи»

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