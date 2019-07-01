Футбол
Шишкин рассказал об интересе со стороны «Сочи»Спорт-Экспресс 02:42
Бывший защитник "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Роман Шишкин рассказал, что к нему проявляет интерес новичок РПЛ "Сочи" .
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Технологии
Искусственный интеллект рядом: как алгоритмы галлюцинируют и учатся
Если искусственный интеллект не только как-то обрабатывает мир, но и также как-то ощущает его, то понимание машинного видения становится очень важным.
Обновлено в 03:50
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400
В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика
Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ
Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13
По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве
Обновлено в 03:50
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками
На фанатской странице Аллы Пугачевой в Сети опубликован редкий снимок артистки с близкими людьми. В кадре она запечатлена с зятем и внуками.
Обновлено в 04:21
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Паводок подтопил 80 домов в Туве
На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Спорт
Минибаев и Беляева завоевали серебро в прыжках в воду на ЧМ
Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Диетолог назвал пять действий для эффективного похудения
Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно эффективно похудеть без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат
Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено вчера в 09:23