Футбол

Шишкин о своём будущем: «Может быть и Сочи»Sport.ru 03:58

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Вы знаете, какая карьера у меня была, так что о "Спартаке" вспоминаю только с тёплыми чувствами.
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«Сочи» интересуется экс футболистом сборной России Шишкиным

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Шишкин о своём будущем: «Может быть и Сочи»

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Роман Шишкин: «Есть интерес „Сочи“, но рассматриваю различные варианты»

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Шишкин рассказал об интересе из Турции

Спорт-Экспресс03:32
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Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
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В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
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Политика

Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже

Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Петербурге найдено тело тележурналиста с простреленной головой

Мужчина, найденный с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в Петербурге, оказался тележурналистом Петром Миковым.
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Найдены три неизданных сценария Стэнли Кубрика

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Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова после отпуска кардинально изменила свой режим

Глафира Тарханова недавно вернулась из отпуска. 35-летняя актриса впервые побывала в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

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Политика

Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

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Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Хоккей

СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подпишет контракт на один год с защитником Вячеславом Войновым.
Обновлено в 06:07
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Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400

В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Политика

Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США

Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.
Обновлено в 05:16
Политика

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Обновлено в 05:51
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
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Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Музыка

Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи

Американский производитель игрушек Mattel представил последнюю версию куклы Барби, которая одета как культовое альтер-эго певца Дэвида Боуи Зигги Стардаст.
Обновлено 11 июля в 14:40
Происшествия

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.
Обновлено в 05:46
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В Москве закрыли девять станций метро

Обновлено в 05:30
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Сергей Лазарев поделился своими эмоциями о свадьбе Влада Топалова

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев не смог приехать на свадьбу своего близкого друга Влада Топалова, из-за чего сейчас очень сильно переживает.
Обновлено в 05:17
Спорт

Булаев выиграл Универсиаду в стрельбе из лука

Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военнослужащий

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Опубликован первый тизер нового Nissan Juke

В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
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Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

Обновлено вчера в 09:23
Политика

Зеленский помиловал осужденного в России украинца

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинец Сергей Литвинов, которого осудили в России за разбой, был помилован украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:44
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Российский футболист, защитник клуба «Краснодар». Обладатель Кубка России 2016/17.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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