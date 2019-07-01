Футбол
Шишкин о своём будущем: «Может быть и Сочи»Sport.ru 03:58
Вы знаете, какая карьера у меня была, так что о "Спартаке" вспоминаю только с тёплыми чувствами.
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Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика
Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже
Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Петербурге найдено тело тележурналиста с простреленной головой
Мужчина, найденный с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в Петербурге, оказался тележурналистом Петром Миковым.
Обновлено в 04:50
Кино
Найдены три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова после отпуска кардинально изменила свой режим
Глафира Тарханова недавно вернулась из отпуска. 35-летняя актриса впервые побывала в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Хоккей
СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подпишет контракт на один год с защитником Вячеславом Войновым.
Обновлено в 06:07
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400
В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США
Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.
Обновлено в 05:16
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Музыка
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи
Американский производитель игрушек Mattel представил последнюю версию куклы Барби, которая одета как культовое альтер-эго певца Дэвида Боуи Зигги Стардаст.
Обновлено 11 июля в 14:40
Политика
Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.
Обновлено в 05:46
Транспорт
В Москве закрыли девять станций метро
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился своими эмоциями о свадьбе Влада Топалова
Знаменитый российский певец Сергей Лазарев не смог приехать на свадьбу своего близкого друга Влада Топалова, из-за чего сейчас очень сильно переживает.
Обновлено в 05:17
Спорт
Булаев выиграл Универсиаду в стрельбе из лука
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военнослужащий
Обновлено в 04:44
Авто
Опубликован первый тизер нового Nissan Juke
В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России украинца
Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинец Сергей Литвинов, которого осудили в России за разбой, был помилован украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:44