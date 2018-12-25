Футбол
Сообщается, что в зимнее трансферное окно защитник "Краснодара" Роман Шишкин может перейти в "Крылья Советов". 31-летний футболист получает недостаточное количество игровой практики в краснодарском клубе, в активе у футболиста всего 3 матча в РПЛ.
Soccer.ru07:55
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По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно защитник "Краснодара" Роман Шишкин может перейти в самарские "Крылья Советов". 31-летний защитник получает мало игровой практики в "Краснодаре" – всего три матча в премьер-лиге в текущем сезоне.Спорт-Экспресс06:55
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