Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 20:35

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.

Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»

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