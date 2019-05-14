Футбол
Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.
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Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Экономика
«Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть
Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы за поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.
Обновлено в 06:16
Кино
Составлен рейтинг лучших злодеев из сериалов
Первое место в списке главных злодеев из сериалов занимает Серсея Ланнистер из знаменитой саги «Игра престолов», роль которой исполнила Лина Хиди.
Обновлено в 03:30
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:31
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси
Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Общество
«Росконтроль» назвал лучших производителей молока
В образцах "36 копеек" и "Честное молоко" выявлены признаки фальсификации, они занесены в Черный список.
Обновлено в 04:05
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Политика
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву
В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Обвиняемый в порче российской нефти ответил на обвинения
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, который является одним из фигурантов дела о загрязнении хлорорганикой российской нефти в нефтепроводе «Дружба» и находится в розыске, ответил на обвинения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Машину журналистки CNN Greece сожгли в Афинах
Неизвестные в ночь на 14 мая сожгли машину журналистки CNN Greece Мины Карамитру. Девушка занимается репортажами на криминальные темы.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Общество
Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле
Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Авто
LCV возрастом более 15 лет заняли 45% автопарка России
Как оказалось, в автопарке числится 45% автомобилей LCV возрастом более 15 лет по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:57