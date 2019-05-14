Футбол

Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 20:35

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.
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Роман Широков высказался о судьбе Кокорина в «Зените»

Петербургский дневник06:26

Роман Широков: «Кокорину реально вернуться в „Зенит“»

Матч ТВ02:03

Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 20:35

Широков рассказал, почему Кокорин может вернуться в состав «Зенита»

Спорт день за днем04:48

Роман Широков: «Кокорину реально вернуться в „Зенит“»

Sportbox.RU02:03
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Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Экономика

«Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть

Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы за поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.
Обновлено в 06:16
Кино

Составлен рейтинг лучших злодеев из сериалов

Первое место в списке главных злодеев из сериалов занимает Серсея Ланнистер из знаменитой саги «Игра престолов», роль которой исполнила Лина Хиди.
Обновлено в 03:30
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:31
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Транспорт

Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Общество

«Росконтроль» назвал лучших производителей молока

В образцах "36 копеек" и "Честное молоко" выявлены признаки фальсификации, они занесены в Черный список.
Обновлено в 04:05
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне

Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Театры

В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ после долгого отсутствия

Обновлено в 04:17
Политика

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву

В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Обвиняемый в порче российской нефти ответил на обвинения

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, который является одним из фигурантов дела о загрязнении хлорорганикой российской нефти в нефтепроводе «Дружба» и находится в розыске, ответил на обвинения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Машину журналистки CNN Greece сожгли в Афинах

Неизвестные в ночь на 14 мая сожгли машину журналистки CNN Greece Мины Карамитру. Девушка занимается репортажами на криминальные темы.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup

Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Общество

Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле

Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Авто

LCV возрастом более 15 лет заняли 45% автопарка России

Как оказалось, в автопарке числится 45% автомобилей LCV возрастом более 15 лет по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:57
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова.
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