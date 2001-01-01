Футбол
Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.
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Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Здоровье
В «Зарядье» расскажут, как укрепить иммунитет
Специалист объяснит, как образ жизни, стрессы и перенесенные болезни влияют на иммунитет, расскажет, доказана ли эффективность иммуностимуляторов и помогают ли иммунитету витамины.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Полицейские составили протоколы на двух участников столкновений из-за строительства храма
Полицейские составили протоколы на двух участников столкновений из-за строительства храма Сотрудники полиции составили административные протоколы на двух участников потасовки возле Театра Драмы в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 04:11
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Кировской области завели дело на педагога, избившего ученика
По версии следствия, с 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь учителем труда одной из школ города Кирово-Чепецка, из-за личных неприязненных отношений систематически наносил побои различными предметами 13-летнему ученику.
Обновлено в 04:36
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Обновлено в 04:46
Путешествия
Федор Конюхов во время плавания на веслах установил мировые рекорды
Несколько мировых рекордов установил во время своего плавания на весельной лодке через южную часть Тихого океана знаменитый российский путешественник Федор Конюхов.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Суд вынес приговор экс-главе тюменской налоговой
Экс-руководителю УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой вынесен приговор.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Илья Яббаров ушел из проекта «Дом-2»
Обновлено в 04:27
Космос
О нарушении связи и полярном сиянии предупредили астрономы
Обновлено в 03:53
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Политика
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса
Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
«Почти без сна»: как вдова Доренко переживает его уход
Спасибо вам всем, — написала Юлия Доренко, в девичестве Селявина. От брака с журналистом у нее двое дочерей: Варвара и Вера.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Происшествия
Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов
До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:44
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Генпрокурор США поручил изучить причины расследования Мюллера
Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему изучить причины расследования Мюллера о якобы «российском вмешательстве».
Обновлено в 00:57
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58