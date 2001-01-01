Футбол
Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.
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Экономика
Жители России начали получать доплаты к пенсиям
С мая текущего года пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, начали получать доплаты по новым подсчетам индексации.
Обновлено в 03:09
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Музыка
Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»
Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Кондуктор в Чите «заминировал» троллейбус, чтобы отдохнуть от работы
Кондуктор одного из троллейбусов в Чите сообщил о его "минировании", чтобы отдохнуть от работы.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Экономика
Импорт легковых автомобилей сократился в 1 квартале на 8%
В марте текущего года в Россию было импортировано 29,3 тысяч автомобилей на 826,3 млн долларов, что на 43,7% больше относительно показателя в феврале.
Обновлено в 01:53
Кино
Названа дата премьеры документального фильма об «Игре престолов»
Поклонники «Игры престолов» смогут посмотреть документальный фильм о съемках своего любимого сериала 26 мая, уже через неделю после выхода финального эпизода.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
В ЦВО создали около 20 групп по борьбе с незаконными беспилотниками
Подготовлены и успешно выполняют задачи около 20 групп по борьбе с БПЛА, в том числе на военных базах в Таджикистане и Киргизии, по прикрытию командных пунктов, военных городков и аэродромов.
Обновлено в 01:49
Авто
Volvo в апреле увеличила продажи в России на 7,9%
Продажи компании Volvo в апреле составили 643 новых машины, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Названа причина возвращения летевшего в Самару SSJ-100 в Москву
Обновлено вчера в 02:42