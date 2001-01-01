Футбол
Широков считает, что Дзюбе стоит переезжать в АнглиюСпорт-Экспресс вчера в 20:11
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что форварду команды Артему Дзюбе стоит перейти в английский клуб, если у него будет такая возможность.
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Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Свыше 100 человек эвакуировали из иркутского колледжа из-за пожара
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Тоттенхэм» раздумывает над арендой Бэйла
Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает вариант аренды полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества
Обновлено вчера в 16:01
Здоровье
Причина школьной смертности в регионах установлена
В понедельник,13 мая, главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров, рассказал почему в регионах высокая школьная смертность.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Полицейские выстрелом из пистолета ранили наркомана в Новокузнецке
Сотрудникам полиции не оставалось ничего иного, кроме как произвести предупредительный выстрел в воздух.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Якутии из-за подтопления закрыли аэропорт
Аэропорт поселка Зырянка на севере Якутии временно закрыли из-за частичного подтопления взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова крестила младшего сына
Младший наследник появился на свет в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56