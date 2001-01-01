Широков считает, что Дзюбе стоит переезжать в АнглиюСпорт-Экспресс вчера в 20:11

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что форварду команды Артему Дзюбе стоит перейти в английский клуб, если у него будет такая возможность.

Широков считает, что Дзюбе стоит переезжать в Англию

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