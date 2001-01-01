Футбол

Широков прокомментировал возможный приход Попова в «Динамо»
Бомбардир.ру
05:30

Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном приходе в команду экс-полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Ранее сообщалось, что болгарин может продолжить карьеру в стане бело-голубых.
Бомбардир.ру05:30

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Роман Широков: «Попов в „Динамо“? Ничего не знаю»

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Роман Широков: «Попов в „Динамо“? Ничего не знаю»

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Попов в «Динамо»? Отвечает заместитель гендиректора бело-голубых

Спорт-Экспресс04:19

Широков прокомментировал возможный приход Попова в «Динамо»

Бомбардир.ру05:30
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Ивелин Попов
Болгарский футболист
Болгарский футболист, полузащитник московского «Спартака». Капитан национальной сборной Болгарии.
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо». Выступал в ЛФЛ за команду «Атлантис».
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