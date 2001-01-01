Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном приходе в команду экс-полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Ранее сообщалось, что болгарин может продолжить карьеру в стане бело-голубых.

Футбол Футбол «Бавария» объявила о переходе Павара

Футбол Футбол Семак ответил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол В комментариях под одной из публикаций Семака в «Инстаграме» болельщик спросил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу.

Футбол Футбол Хавбек ЦСКА Хосонов может уйти в аренду в «Уфу» «Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона.

Футбол Футбол Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Футбол Футбол Защитник БАТЭ Володько находится на просмотре в тульском «Арсенале»

Футбол Футбол CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков 28 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения дела «Рубина» и УЕФА.

Футбол Футбол «Уфа» сыграет с «Левски» и «Вислой» на первом сборе на Кипре Футболисты "Уфы" в рамках первого сбора на Кипре во время зимней паузы в чемпионате России проведут контрольные матчи с софийским "Левски" и "Вислой" из Плоцка, сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.

Футбол Футбол Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара Дортмундская Боруссия начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской Боруссии Торгана Азара.

Футбол Футбол «Интер» готов продать Шкриньяра за 90 млн евро, «МЮ» предложил 60 МЮ предложили Интеру 60 миллионов евро за словацкого футболиста.

Футбол Футбол Валерий Рейнгольд: «Спартак» расстался с посредственными футболистами Небольшое сожаление есть только в связи с расставанием с Поповым, говорит Рейнгольд. Это человек, который должен играть.

Футбол Футбол Салах снова стал лучшим игроком Африки

Футбол Футбол Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси» Голкипер сборной Бразилии по футболу Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси».

Футбол Футбол «Арсенал» продлит контракт с Начо Монреалем на один сезон Лондонский «Арсенал» продлит контракт с защитником Начо Монреалем до конца сезона 2019/20.