Футбол

Широков покинул пост в «Динамо»Sport.ru 07:29

Бывший полузащитник национальной сборной России, ЦСКА, "Краснодара" и "Зенита" Роман Широков, до сегодняшнего дня исполнявший роль заместителя гендиректора по вопросам спорта в "Динамо", покинул свой пост.
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Главные новости дня. Широков ушeл из «Динамо», экс-врач «Спартака» стал советником Федуна

Бомбардир.ру15:56

Широков покинул пост в «Динамо»

Sport.ru07:29

Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Чемпионат06:45

Источник: Роман Широков покинет «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32

Орещук: «Наверное, Широков не хотел работать с новым руководством „Динамо“ и сыграл на опережение»

Sport24.ru06:51

Экс-агент Широкова: Роман работал в «Динамо» на твердую «четверку»

РИА Новости08:46

Широков ушел с поста замгендиректора «Динамо». У него были разногласия с Хохловым

Sports.ru06:31
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Общество

Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»

В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Происшествия

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

Обновлено в 06:00
Кино

«Мстители: Финал» заработали 99,5% всех киносборов в России за день

Согласно информации Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 29 апреля на фильм о супергероях пришлось 99,5% всх сборов и предварительных продаж билетов по всей России.
Обновлено в 15:15
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Узловой неизвестный убил женщину-кассира в магазине

Женщину-кассира одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Пушкина Узловой, убили в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Обновлено в 16:41
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Обновлено в 09:55
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России

Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ

Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Кино

Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?

В прокат наконец вышел последний (условно: эта эпопея приносит столько денег, что не закончится никогда) фильм в супергеройской франшизе Marvel «Мстители», год назад по щелчку пальцев злодея Таноса лишившейся половины персонажей.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

В Ливии объявили о наличии доказательств поддержки ИГИЛ Турцией

Официальное представительство Ливийской национальной армии заявило о наличии у него документальных доказательств связей Турции с террористами Исламского государства.
Обновлено в 09:47
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Хоккей

Таварес вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею

Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Кино

Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо».
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