Футбол
Широков назвал Денисова идеальным футболистомСпорт день за днем 13:51
Роман Широков назвал бывшего партнера по «Зениту» Игоря Денисова идеальным футболистом. Сегодня 35-летний Денисов, разорвавший два дня назад контракт с «Локомотивом», завершил карьеру. Широков играл за петербургскую команду с 2008-го по 2014-й, Денисов – с 2002-го по 2013-й.
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В Перми прошла самая короткая акция протеста
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Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
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Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
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Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
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В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
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В здании МВД Франции произошел пожар
Эвакуация сотрудников была проведена в среду из здания МВД Франции из-за пожара в столярном цехе ведомства, сообщает французская газета Le Parisien.
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«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы
Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
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