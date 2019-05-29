Футбол

Широков назвал Денисова идеальным футболистомСпорт день за днем 13:51

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Роман Широков назвал бывшего партнера по «Зениту» Игоря Денисова идеальным футболистом. Сегодня 35-летний Денисов, разорвавший два дня назад контракт с «Локомотивом», завершил карьеру. Широков играл за петербургскую команду с 2008-го по 2014-й, Денисов – с 2002-го по 2013-й.
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Широков считает Денисова идеальным футболистом

Газета.Ru13:36

Широков: завершивший карьеру Денисов был идеальным футболистом

ТАСС11:33

Широков назвал Денисова идеальным футболистом

Спорт день за днем13:51
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова.
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Игорь Денисов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
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