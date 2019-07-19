Футбол

Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболуRT на русском 19:16

Британский музыкант Эд Ширан во время своего первого концерта на стадионе «Открытие Арена» в Москве исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.
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Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России по футболу

Sport24.ru17:00

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Чемпионат16:50

Эд Ширан выступил в футболке сборной России

Советский спорт18:34

Британская звезда выступила на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Спорт-Экспресс17:50

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ

РЕН ТВ16:58

Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу

RT на русском19:16

Эд Ширан вышел на концерт в футболке с гербом России

Газета.Ru16:21
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Эд Ширан
Британский музыкант
Британский поп-музыкант и актёр. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте. Все его альбомы «+», «x» и «÷» занимали первые места в британском чарте, последний также возглавлял американский чарт. Песня Ширана «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми» в 2016 году. В январе 2017 сингл Shape of You занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.
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