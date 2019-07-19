Футбол
Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболуRT на русском 19:16
Британский музыкант Эд Ширан во время своего первого концерта на стадионе «Открытие Арена» в Москве исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.
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Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Футбол
Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве»
Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".
Обновлено в 10:46
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено в 18:48
Космос
Google посвятила дудл юбилею высадки на Луну
Обновлено в 05:37
Политика
Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК
Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 13:02
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Армия и оружие
В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Xiaomi выпустит узкий смартфон без фронтальной камеры
Xiaomi на собственном краудфандинговом сервисе объявила о сборе средств на сверхбюджетный смартфон.
Обновлено в 17:22
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Шереметьево пострадали пассажиры во время эвакуации из самолета
В Шереметьево эвакуировали пассажиров рейса Москва — Ереван. Во время спуска по надувным трапам восемь человек получили травмы.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
США разрабатывают операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
США занимаются разработкой международной операции под названием "Страж", которая призвана сделать морские пути на Ближнем Востоке более безопасными, говорится в сообщении Центрального командования США, поступившем в распоряжение РИА Новости в пятницу.
Обновлено в 20:35
Кино
В сети появился трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Опубликован первый трейлер киноверсии бродвейского мюзикла «Кошки», пишет film.ru.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Футбол
Кутроне и Силва вызваны «Миланом» на Международный кубок чемпионов
Нападающие итальянского "Милана" Андре Силва и Патрик Кутроне вызваны на предстоящий Международный кубок чемпионов, сообщает сайт команды.
Обновлено в 11:07
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46