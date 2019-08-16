Политика
Шипулина уличили в сокрытии 13 миллионов от избиркомаРамблер вчера в 15:03
Олимпийский чемпион по биатлону и кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей.
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У Антона Шипулина, собравшегося в Госдуму, нашли незадекларированные 13 млн
Екатеринбург Онлайнвчера в 09:59
У кандидата в Госдуму Антона Шипулина нашли незадекларированные активы на ₽13 млн
Znak.comвчера в 09:32
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