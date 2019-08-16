Олимпийский чемпион по биатлону и кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей.

Шипулина уличили в сокрытии 13 миллионов от избиркома

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