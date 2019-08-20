Спорт

Шипулин заявил, что не пытался скрыть от избиркома около 14 млн рублейАргументы и Факты 13:03

Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что допустил ошибку при заполнении декларации Участвующий в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома активы на 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.
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Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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