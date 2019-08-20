Спорт
Шипулин заявил, что не пытался скрыть от избиркома около 14 млн рублейАргументы и Факты 13:03
Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что допустил ошибку при заполнении декларации Участвующий в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома активы на 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.
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