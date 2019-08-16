Как сообщает официальный сайт избиркома, Шипулин утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая. Также бывший стреляющий лыжник не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3,6 миллиона рублей и имеет вклад в банке «Открытие» на 2,3 тысячи рублей.

Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей

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