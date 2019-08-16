Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.

Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей

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