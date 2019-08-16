Экономика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублейРИА Новости 12:29
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Украинская полиция задержала россиянина за нападение на депутата Рады
Национальная полиция Украины сообщила о задержании россиянина, который подозревается в нападении на депутата Верховной рады.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ
Футболисты "Сочи" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" в стартовом матче шестого тура чемпионата России, забив свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
ТОП-10 лучших игровых смартфонов за август 2019
Профильный ресурс Android Authority опубликовал список лучших игровых смартфонов за август 2019 года.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321
Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Обновлено в 09:47
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Kia выпустит маленький кроссовер на базе Kia Rio
Компания Kia собирается расширить линейку своих SUV-моделей, выпустив сверхкомпактный кроссовер, который будет спроектирован на платформе бюджетного седана Rio, пользующегося высочайшей популярность на российском авторынке.
Обновлено в 03:10
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Теннис
Барти стала первой полуфиналисткой турнира в Цинциннати
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд
Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:42
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму из-за болельщика
Обновлено в 09:19