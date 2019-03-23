Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму РФВестник 08:05

Сегодня очень волнительный для меня день, фактически стартует моя предвыборная кампания и, конечно, это новый вызов. Я за последнее время сумел поездить по городам и это только самое начало, в ближайшее время планирую заняться этим более серьезно, познакомиться с главами, с людьми, с проблемами.

Биатлонист Антон Шипулин собирается стать депутатом Государственной Думы РФ. Об этом он объявил в январе этого года.

Спорт день за днем

Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму РФ

Политика В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.

Кино В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов» В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Армия и оружие Российский дипломат рассказал об ухудшающейся обстановке в Мали Террористическая обстановка в Мали продолжает с каждым днём ухудшаться, что создаёт реальную опасность возникновения угрозы не только региональной, но и общеевропейской безопасности.

Футбол Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака» Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Спорт Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.

Культура Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре».

Культура В Москве пройдёт «Ночь театров — 2019» В этом году основной площадкой «Ночи театров» станет Манеж. В ночь с 23 на 24 марта театры-участники продлят время работы.

Происшествия При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ «Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.

Футбол «Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения "Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.

Общество Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.

Общество В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» В Пскове, на площади Ленина, начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».

Общество Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Происшествия Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Шоу-бизнес Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Армия и оружие Снайперы ЗВО научились сдерживать условного противника в Ленобласти Снайперы мотострелкового соединения ЗВО приняли участие в учениях по сдерживанию условного противника на полигонах в Ленинградской области, о чем сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .