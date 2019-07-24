Футбол

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25

Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
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Александр Побегалов: «Очень не понравилось судейство. Видимо, завтра в клуб придет штраф»

Матч ТВ17:59

«Шинник» и «Армавир» сыграли вничью, заканчивая матч 10 на 10

Sport24.ru13:27

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»

Советский спорт13:25

Боевой футбол на «Шиннике»: два мяча, два удаления и пенальти

ЯрNews13:56

Два удаления, незабитый пенальти: «Шинник» и «Армавир» не выявили победителя

Спорт-Экспресс13:33

«Шинник» сыграл вничью с «Армавиром»

Ярославский регион. Северный край15:24

«Шинник» ушел от поражения в матче с «Армавиром»

Sportbox.RU13:24
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

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Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
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Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры

51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
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Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

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Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
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Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева

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Политика

Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3

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Обновлено в 20:21
Здоровье

Скрытые симптомы миомы матки назвали врачи

Врачи рассказали, в каких случаях боли в животе могут говорить о развитии миомы матки.
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Общество

Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено в 21:40
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Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны

Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
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На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено вчера в 01:51
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество

Минпромторг хочет не считать больше пиво алкоголем

Минпромторг планирует пересмотреть действующие в настоящее время ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено 22 июля в 10:13
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Технологии

Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
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Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
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К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками

У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.
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Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

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Наука

Назван смертельно опасный популярный продукт

Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

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Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что готов снять продолжение

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Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
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Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
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Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
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Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
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