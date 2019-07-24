Футбол
«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25
Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Кино
Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры
51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено в 09:26
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено в 18:34
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено в 20:09
Политика
Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3
СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран.
Обновлено в 20:21
Здоровье
Скрытые симптомы миомы матки назвали врачи
Врачи рассказали, в каких случаях боли в животе могут говорить о развитии миомы матки.
Обновлено в 22:24
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны
Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Происшествия
На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
Минпромторг хочет не считать больше пиво алкоголем
Минпромторг планирует пересмотреть действующие в настоящее время ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено 22 июля в 10:13
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Технологии
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 16:12
Происшествия
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 15:33
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:30
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика
Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
Обновлено в 19:25
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 21:55