Футбол
«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25
Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Происшествия
Взрывчатка оказалась «шоколадом»
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Кино
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Экономика
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