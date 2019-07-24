Футбол

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25

Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Шинник» и «Армавир» сыграли вничью, заканчивая матч 10 на 10

Sport24.ru13:27

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»

Советский спорт13:25

Боевой футбол на «Шиннике»: два мяча, два удаления и пенальти

ЯрNews13:56

Два удаления, незабитый пенальти: «Шинник» и «Армавир» не выявили победителя

Спорт-Экспресс13:33

«Шинник» сыграл вничью с «Армавиром»

Ярославский регион. Северный край15:24

«Шинник» ушел от поражения в матче с «Армавиром»

Матч ТВ13:24

«Шинник» ушел от поражения в матче с «Армавиром»

Sportbox.RU13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Происшествия

Взрывчатка оказалась «шоколадом»

Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Навальный арестован на 30 суток

В Москве суд арестовал Александра Навального на 30 суток.
Обновлено в 15:55
Футбол

Кенту-Малкольм Баду: «Чувствую себя отлично, но все еще осваиваюсь в „Спартаке“»

Обновлено в 14:22
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Гаджеты

Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов

Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская

Обновлено в 16:09
Происшествия

В Перми чиновница избила ногами спавшего на земле бомжа

Чиновница краевого управления Росреестра избила ногами в Перми спавшего у входа в учреждение бомжа, сообщает АиФ-Прикамье.
Обновлено в 15:57
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Турции выстрелили в белорусского дипломата

В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Медики назвали первые признаки тромбоза

Обновлено в 10:08
Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

Обновлено в 15:04
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны

Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество

«Россети» консолидировали 2 тысячи подмосковных СНТ в Подмосковье

Свои сети на баланс «дочки» энергохолдинга уже передали около двух тысяч подмосковных СНТ.
Обновлено в 15:20
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Обновлено в 08:36
Футбол

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов пообщался с прессой перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 16:14
Общество

Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года

По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

Обновлено в 09:47
Политика

МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии

Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.
Обновлено в 10:58
Политика

Россиянам разрешили охотиться луками

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:39
Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Футбол

Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро

Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Интернет

Microsoft случайно раскрыла, как изменится «Пуск» в Windows 10

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено в 15:22
ещё по теме
Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное