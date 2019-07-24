Футбол
«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25
Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК
Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Посольство России в КНДР рассказало о состоянии задержанных моряков
«22 июля консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником (они и два южнокорейских моряка размещены в одном из отелей Вонсана), а также с российскими рыбаками, которые находятся на судне», — говорится в пресс-релизе российского диппредставительства, размещенном в Facebook.
Обновлено в 01:30
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Здоровье
Услуги для пензенцев по полису ОМС. Брифинг с директором «МАКС-М»
24 июля в информационном агентстве «Пенза-Пресс» прошел онлайн-брифинг (0+) с участием и. о. директора страховой медицинской организации «МАКС-М» Дмитрием Гагаринским.
Обновлено в 06:56
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:39
Общество
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Экономика
«Россети» ищут деньги на консолидацию
Минэнерго подготовило проект постановления правительства, предлагающий учитывать в тарифе на передачу электроэнергии «Россетей» трат на консолидацию ТСО.
Обновлено в 15:48
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено в 18:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Политика
Трамп наложил вето на блокирующий продажу оружия Эр-Рияду законопроект
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией в области высокоточного оружия.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике
Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
«Связной» назвал самые популярные среди россиян смартфоны
Самыми популярными все еще остаются модели с одной задней камерой. Это Honor 7A с 16 гигабайтами ПЗУ, а также iPhone XRс 64 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан
Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:28
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Экономика
Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап
Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
Обновлено в 20:43
Игры
Bigben Interactive купила создателей GreedFall, Bound by Flame и Technomancer
Spiders выпустила шесть игр, в том числе Mars: War Logs, Bound by Flame и The Technomancer.
Обновлено в 15:11