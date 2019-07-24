Футбол

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25

Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
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«Шинник» и «Армавир» сыграли вничью, заканчивая матч 10 на 10

Sport24.ru13:27

Боевой футбол на «Шиннике»: два мяча, два удаления и пенальти

ЯрNews13:56

Два удаления, незабитый пенальти: «Шинник» и «Армавир» не выявили победителя

Спорт-Экспресс13:33

«Шинник» и «Армавир» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

ProstoProSport13:45

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»

Советский спорт13:25

«Шинник» ушел от поражения в матче с «Армавиром»

Матч ТВ13:24

«Шинник» ушел от поражения в матче с «Армавиром»

Sportbox.RU13:24
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Футбол

«Химки» разгромили «Енисей» и стали единоличными лидерами ФНЛ

Химки на своем поле обыграли Енисей со счетом 4:0 в матче четвертого тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 13:58
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Торино» заинтересовался Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 12:05
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Обновлено в 13:50
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Политика

Солженицын и наши выборы. Можно ли поддерживать ложь?

Смольный таки согласовал митинг против нарушений на муниципальных выборах.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Министр обороны Британии покинула свой пост

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт покинула свой пост.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Обновлено в 14:02
Космос

Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов

Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Экология

Екатеринбург окутала зловонная дымка

Обновлено в 03:32
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:15
Финансы

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Наука

Ученые: Рост сахара в крови грозит развитием рака поджелудочной железы

Ученые подчеркнули, что преддиабетическое состояние увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.
Обновлено в 14:05
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
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Скончавшегося в США боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге

Боксера Максима Дадашева, который скончался в США из-за полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине - в Петербурге.
Обновлено в 13:59
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Футбол

Кенту-Малкольм Баду: «Чувствую себя отлично, но все еще осваиваюсь в „Спартаке“»

Обновлено в 14:22
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Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
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Покорение Луны стало главной темой нового номера журнала The Time.
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Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

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Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связки

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Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
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