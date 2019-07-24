Футбол
«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»Советский спорт 13:25
Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ. Нефтехимик на своем поле сыграл вничью с Лучом 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей Руслан Гордиенко.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Футбол
«Химки» разгромили «Енисей» и стали единоличными лидерами ФНЛ
Химки на своем поле обыграли Енисей со счетом 4:0 в матче четвертого тура первенства ФНЛ.
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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
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В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
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Солженицын и наши выборы. Можно ли поддерживать ложь?
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Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Экология
Екатеринбург окутала зловонная дымка
Обновлено в 03:32
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
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В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
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Наука
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Обновлено в 14:05
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Единоборства
Скончавшегося в США боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге
Боксера Максима Дадашева, который скончался в США из-за полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине - в Петербурге.
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Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Происшествия
Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге
Травмы, помимо новорожденной, получили 24-летняя владелица Hyundai, ее пассажирка и мальчик, которому недавно исполнилось два с половиной года, они находятся в тяжелом состоянии.
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Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Молдавии
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