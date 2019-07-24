Футбол
«Шинник» в гостях одолел «Нижний Новгород»Матч ТВ 13:56
«Шинник» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в выездном матче 3-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Дмитрий Самойлов, Эльдар Низамутдинов и Алексей Пугин.
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Культура
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Обновлено в 14:21
Здоровье
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Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой.
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Космос
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 22 июля
Обновлено в 10:40
Политика
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
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Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Футбол
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Армия и оружие
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Обновлено в 14:21
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
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