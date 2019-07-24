Футбол

«Шинник» в гостях одолел «Нижний Новгород»Матч ТВ 13:56

«Шинник» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в выездном матче 3-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Дмитрий Самойлов, Эльдар Низамутдинов и Алексей Пугин.
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