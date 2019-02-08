Футбол
«Шинник» сыграл вничью с «Тюменью» в рамках Кубка ФНЛМатч ТВ 13:10
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия
В самарской колонии в ходе конфликта пострадали около 20 заключённых
В Единой дежурной диспетчерской службе Самары сообщили «Интерфаксу», что инцидент произошёл на территории в колонии №5. По данным агентства, в одном из бараков произошло возгорание матрасов и одеял.
Обновлено в 14:57
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Испании столкнулись два поезда
В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Полицейские в Шереметьево сняли с рейса в Анталью трех дебоширов
Трое дебоширов сняты с рейса из "Шереметьево" в Анталью, в их отношении составлены административные протоколы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 15:48
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 09:11
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Политика
Консульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой
Украинские националисты устроили пикет возле генерального консульства России в Харькове, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко.
Обновлено в 13:41
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли пить пиво перед вином
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
Названы самые опасные смартфоны
Первое место в рейтинге самых опасных смартфонов занял смартфон Xiaomi Mi A1. Его уровень излучения составляет в 1,75 ватт на килограмм.
Обновлено в 15:30
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Происшествия
10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»
На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек.
Обновлено в 08:06
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Канаде убийцу восьмерых геев осудили пожизненно
Брюс Макартур убил восьмерых гомосексуалов в районе Торонто Гей-Виллидж.
Обновлено в 15:24
Происшествия
На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир
На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».
Обновлено в 14:17
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Политика
Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»
Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний
Обновлено в 08:43
Происшествия
Директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба, уволилась
Директор Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре произошли взрыв и стрельба, Ольга Гребенникова покинула занимаемую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных
Эксперимент привлекает внимание правительств других стран, поскольку базовый доход рассматривается, как способ стимулировать безработных к поиску работы.
Обновлено в 15:09